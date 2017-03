NDR 22:35 bis 23:25 Krimiserie Mord mit Aussicht Tödliche Nachbarschaft D 2008 Stereo Untertitel HDTV Merken Die Gottliebs, ein eher konservatives Rentnerehepaar, liegen seit Jahren im Clinch mit den drei Mitgliedern einer alternativ lebenden Wohngemeinschaft, bestehend aus einem Psychologen, einem Philosophen und einer Juristin. Der Streit zwischen den beiden extrem unterschiedlichen Parteien schien sich in letzter Zeit endlich beruhigt zu haben, doch dann geht es wieder los. Doch diesmal liegt statt fauler Eier oder toter Meerschweinchen eine Leiche im Garten - die Juristin Sylvia hat eine tödliche Tasse Tee zu sich genommen, die nicht nur mit Rum, sondern auch mit einer Prise E605 gewürzt war. Tat sie das freiwillig oder hatte sie keine Ahnung, was sie da schluckte? Auf den ersten Blick scheint klar: Das waren die Gottliebs. Aber auch Sylvias Mitbewohner sowie ihr auswärtiger Verlobter hatten gute Gründe, ihr Ableben etwas beschleunigen zu wollen - denn Sylvia war vermögend. Doch schliesslich entdeckt Sophie (Caroline Peters), dass auch noch ein ganz anderer Grund infrage kommen könnte, einer, der so alt ist wie die Menschheit selbst: Eifersucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Kommissarin Sophie Haas) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Meike Droste (Bärbel Schmied) Bjarne Mädel (Dietmar Schäffer) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Max Gertsch (Andreas Zielonka) Ilse Strambowski (Frau Gottlieb) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Johannes Kirchlechner Musik: Andreas Schilling