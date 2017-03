ZDF neo 22:00 bis 23:50 Drama Ein unmoralisches Angebot USA 1993 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Diana und David sind frisch verheiratet und haben mit dem Bau ihres Traumhauses begonnen. Als das Geld auszugehen droht, versuchen die beiden ihr Glück in der Spielhölle von Las Vegas. Sie wollen ihren letzten Rest Geld vermehren, doch das geht schief. Da taucht der Milliardär Gage auf und bietet dem Paar eine Million Dollar an - für eine Liebesnacht mit Diana. Zunächst zögern die beiden, doch das Angebot ist zu verlockend. Schließlich sagen sie zu, doch hinterher plagen David schwere Gewissensbisse, und die Ehe beginnt zu zerbrechen. Diana zieht zu Gage, doch so leicht gibt David nicht auf. Erotisch aufgeladenes Drama mit dem Top-Darsteller-Trio Robert Redford, Demi Moore und Woody Harrelson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (John Gage) Demi Moore (Diana Murphy) Woody Harrelson (David Murphy) Seymour Cassel (Mr. Shackleford) Oliver Platt (Jeremy) Billy Bob Thornton (Day Tripper) Rip Taylor (Mr. Langford) Originaltitel: Indecent Proposal Regie: Adrian Lyne Drehbuch: Amy Holden Jones Kamera: Howard Atherton Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 12