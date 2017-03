National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Bruchlandung in Tokio CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist der 23. März 2009: Flug Fedex 80 setzt zur Landung auf Tokios Narita Airport an. Alles scheint nach Plan zu verlaufen, doch plötzlich senkt sich die Nase des Flugzeugs. Es setzt hart auf, springt wieder hoch und kippt zur Seite. Der linke Flügel berührt den Boden, zerbricht und explodiert. In einem Meer aus Flammen überschlägt sich die Maschine - beide Piloten sterben. Die Katastrophe erinnert die zuständigen Behörden an einen Unfall, der sich bereits vor mehr als zehn Jahren ereignete... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation