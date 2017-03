Syfy 22:00 bis 22:55 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 39 Reise nach Babel USA 1967 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise bringt eine Gruppe von Diplomaten zu einer wichtigen Konferenz auf den Planeten Babel. Auch Spocks Eltern sind an Bord der Enterprise. Spock ist mit seinem Vater seit Jahren zerstritten. Da droht ein Saboteur, die Konferenz zum Scheitern zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Pavel Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Joseph Pevney Drehbuch: Dorothy C. Fontana, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12