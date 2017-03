ATV 22:20 bis 00:20 Serien Downton Abbey GB 2012 Stereo Merken Da Matthew mit seiner Erbschaft Downton Abbey gerettet hat, wird ihm Einblick in alle finanziellen Unterlagen des Anwesens gewährt. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass einiges modernisiert werden muss. Seit ihrer geplatzten Hochzeit sucht Edith nach einer neuen Aufgabe und beschließt, sich künftig mehr politisch zu engagieren. Daher schickt sie einen Artikel über das Frauenwahlrecht an die "Times". Ihr Vater ist darüber alles andere als glücklich. Aber wirklich schockiert ist er, als er erfahren muss, dass Branson wegen eines Brandanschlags vor der Polizei aus Irland fliehen musste und seine schwangere Frau Sybil allein zurückgelassen hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Bonneville (Robert Crawley, Graf von Grantham) Elizabeth McGovern (Cora Crawley, Countess of Grantham) Maggie Smith (Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham) Michelle Dockery (Lady Mary Crawley) Dan Stevens (Matthew Crawley) Jim Carter (Charles Carson) Brendan Coyle (John Bates) Originaltitel: Downton Abbey Regie: Andy Goddard Drehbuch: Julian Fellowes Kamera: Nigel Willoughby Musik: John Lunn Altersempfehlung: ab 12