ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Neue Zeiten USA 2014 Stereo Als ein Cyber-Terrorist namens "Brother Eye" ganz Starling City in Panik versetzt, wird Felicity mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Denn während Oliver und Roy in der Stadt unterwegs sind, um auf den Straßen für Ruhe zu sorgen, versucht Felicity den Computervirus zu identifizieren, der bei den Angriffen benutzt wird. Dabei wird ihr klar, dass sie selbst ihn während ihres Studiums programmiert hat. Damals hatte sie sich mit ihrem Freund Cooper und dessen Mitbewohner Myron immer wieder als Hacker versucht, bis Cooper irgendwann zu weit ging und vom FBI verhaftet wurde. Oliver vermutet daraufhin Cooper hinter den aktuellen Angriffen, doch der starb angeblich während der Haft?. Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Originaltitel: Arrow Regie: Michael Schultz Drehbuch: Ben Sokolowski, Brian Ford Sullivan Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12