puls 4 22:35 bis 00:15 Actionfilm The Man with the Iron Fists USA, HK 2012 16:9 HDTV China im 19. Jahrhundert: Messerschwinger Jack Knife nistet sich im Edelbordell von Madame Blossom ein, um Hochprozentiges und Huren zu genießen. Seine Anwesenheit erhitzt aber den kalten Krieg zwischen rivalisierenden Clans, die einen afroamerikanischen Schwertschmied dazu zwingen wollen, ihren Kämpfern die besten Waffen anzufertigen. Als sie ihm beide Arme abhacken, pflegt Jack ihn gesund und lässt ihn zwei eiserne Fäuste gießen, mit denen der Schmied Rache an seinen Peinigern und der unbesiegbaren Nemesis Brass Body nimmt. Schauspieler: RZA (Schmied) Russell Crowe (Jack Knife) Cung Le (Bronze Lion) Lucy Liu (Madam Blossom) Pam Grier (Jane) Byron Mann (Silver Lion) Jamie Chung (Lady Silk) Originaltitel: The Man with the Iron Fists Regie: RZA Drehbuch: RZA, Eli Roth Kamera: Chan Chi-Ying Musik: Howard Drossin, RZA Altersempfehlung: ab 16