DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton "Mit der Präzision eines Metronoms". Zum 150. Geburtstag des Dirigenten Arturo Toscanini Merken Seine Wutanfälle waren gefürchtet, und wo er dirigierte, stahl er den Sängern die Schau. Dennoch zum größten Dirigenten aller Zeiten gekürt, dirigierte Arturo Toscanini weltweit charismatisch und dabei akribisch notengetreu. Geboren 1867 im italienischen Parma, waren seine wichtigsten Stationen die Mailänder Scala, die New Yorker Metropolitan Opera und ab 1937 das eigens für ihn gegründete NBC Symphony Orchestra. Er starb im Januar 1957 in New York. Gespräch mit dem Toscanini-Biografen Harvey Sachs. In Google-Kalender eintragen