ProSieben 22:10 bis 00:15 Actionfilm Son of a Gun AUS, GB, CDN 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere

Nervenaufreibende Prison-Break-Action mit Brenton Thwaites und Ewan McGregor: Der 19-jährige JR muss für sechs Monate hinter Gitter. Dort findet er in Brendan Lynch, einem der berüchtigtsten Verbrecher Australiens, einen Freund und persönlichen Beschützer im rauen Gefängnisalltag. Doch dessen Obhut hat einen Preis: JR soll nach seiner Entlassung Brendan Lynchs Gang bei einem waghalsigen Raubüberfall unterstützen ...

Schauspieler: Ewan McGregor (Brendan) Brenton Thwaites (JR) Alicia Vikander (Tasha) Jacek Koman (Sam) Matt Nable (Sterlo) Tom Budge (Josh) Nash Edgerton (Chris) Originaltitel: Son of a Gun Regie: Julius Avery Drehbuch: Julius Avery, John Collee Kamera: Nigel Bluck Musik: Jed Kurzel Altersempfehlung: ab 16