Diskussion Im Zentrum Brexit, Terror, Flüchtlingskrise - Ist Europa noch zu retten? A 2017

Vor 60 Jahren wurden in Rom die Verträge unterschrieben, mit denen die Gemeinschaft ihren Anfang nahm. Doch in der EU will angesichts des Brexit keine rechte Feierstimmung aufkommen. Nächste Woche wird die Regierung in London formell das Austrittsgesuch in Brüssel abgeben. Der Anfang vom Ende des gemeinsamen Europa? Oder eine Chance für ein neues, reformiertes europäisches Konstrukt? Wie soll die EU umgebaut werden? Ist das gemeinsame Europa nach den Erfahrungen mit nicht funktionierendem Außengrenzschutz, Scheitern in der Flüchtlingspolitik und Diskussionen über die Sozialunion überhaupt noch glaubwürdig für die EU-Bürger? Was erhoffen sich die Staaten, was die Menschen von der Union? Welche Antworten hat die Politik für ein besseres Europa?

Moderation: Claudia Reiterer
Gäste: Robert Menasse (Schriftsteller), Othmar Karas (ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament), Norbert Hofer (Dritter Nationalratspräsident und stv. FPÖ-Chef), Leigh Turner (Britischer Botschafter in Österreich), Sonja Puntscher-Riekmann (Politikwissenschafterin)