Schweiz 2 22:55 bis 00:50 Komödie Jungfrau (40), männlich, sucht... USA 2005 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der redliche, liebenswürdige und adrette Andy Spitzer (Steve Carell) wäre der perfekte Schwiegersohn. Noch hat er es allerdings nicht einmal zu einer Freundin gebracht. Nicht dass es ihm an Gelegenheiten mangelte: Er trifft im Fernsehfachgeschäft, wo er mit seinen besten - und wohl einzigen - Freunden arbeitet, doch auch immer wieder auf reizende Kundinnen. Doch Andy ist gehemmt und weiss nicht recht, wie er das für ihn unwirtliche Gebiet der Liebe betreten soll. Da kann er sich indes völlig auf seine Arbeitskollegen David (Paul Rudd), Jay (Romany Malco) und Cal (Seth Rogen) verlassen, die ihm mit Rat und Tat noch so gerne zur Seite stehen, als die Nachricht von Andys Jungfräulichkeit erst einmal die Runde macht. Nur stellen sich die - zumeist - gutgemeinten Ratschläge über kurz oder lang als eher lebensfremd heraus. Andy macht die Bekanntschaft der attraktiven und sympathischen Trish (Catherine Keener), die Andys Zögerlichkeit zu schätzen weiss, hat sie mit Aufreissern und Maulhelden doch schon genügend schlechte Erfahrungen gesammelt. Doch ewig wird der verhinderte Liebhaber den Sprung ins kalte Wasser nicht hinauszögern können. Nur: Wie soll er dann die Bedürfnisse der viel reiferen Frau verstehen - geschweige denn befriedigen? Judd Apatows Kinodébut birgt erhebliches Potenzial für einen Blödelfilm am unteren Ende der Niveauskala, so dass nachgerade überrascht, welch feinsinnige Seiten der Regisseur dieser Geschichte abgewinnt. Auch wenn Steve Carell als Andy Spitzer in manch haarsträubende Situation gerät, so gibt Apatow seinen braven Helden doch nie der Lächerlichkeit preis: Andys zaghafte erste Liebe gerät erstaunlich zärtlich. Mit Steve Carell hat der Regisseur nicht nur die perfekte Besetzung gefunden, sondern offensichtlich auch einen talentierten Koautor für das Drehbuch. Auch Judd Apatows darauffolgender Kinofilm, "Knocked Up", gab weniger Anlass zum Schenkelklopfen; vielmehr kombinierte er schräge Pointen vorteilhaft mit feinsinnigen Momenten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Andy) Catherine Keener (Trish) Paul Rudd (David) Romany Malco (Jay) Seth Rogen (Cal) Elizabeth Banks (Beth) Leslie Mann (Nicky) Originaltitel: The 40 Year Old Virgin Regie: Judd Apatow Drehbuch: Judd Apatow, Steve Carell Kamera: Jack N. Green Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 12