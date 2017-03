Schweiz 1 22:10 bis 23:10 Talkshow Aeschbacher Aeschbacher Spezial - Frühlingserwachen CH 2017 Stereo HDTV Merken Roland Seiler - Chauffeur bei BernMobil Seit über dreissig Jahren fährt der gelernte Schreiner Tram quer durch die Stadt Bern. Für Kurt Aeschbacher hat der 61-Jährige extra ein Tram aus den 1930er-Jahren aus dem Depot geholt, um ihn in die Innenstadt zu chauffieren. Markus Marti - Zeitrichter im Zytglogge In der Nacht auf den letzten Sonntag im März werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Aeschbi steigt die steilen Treppen hoch und lässt sich vom langjährigen Zeitrichter erklären, wie die Umstellung im wohl berühmtesten Glockenturm der Schweiz vor sich geht. Und er legt selbst Hand an und richtet die Zeit auf die Sekunde genau. Upul Vidanagama - Rikschaguide Vom Singhalesen Upul lässt sich Kurt durch die Altstadt chauffieren und erfährt viel Wissenswer-tes über Bern und dessen Bewohnerinnen und Bewohner. Als fahrendes Reisebüro macht der Reiseleiter in seiner Wahlheimat Stadtführungen. Für seine Kundinnen und Kunden organisiert er aber auch Rundreisen in seinem Heimatland Sri Lanka. Rebecca Odermatt und Thomas Ramseier - StartUp MiniSchoggi Noch wenige Wochen bis Ostern - Kurt Aeschbacher giesst seinen ersten Osterhasen unter Anleitung von Rebecca Odermatt und Thomas Ramseier. Die beiden sind nicht nur ein Liebespaar, sondern haben gemeinsam auch das Start-up MiniSchoggi ins Leben gerufen; von Tortenkursen über Pralinéseminare bis zu Polterabende bieten sie alles an. Peter Schlup - Zoopädagoge Tierpark Bern Ob Papageientaucher, Schlangen oder Fahnenbuntbarsch. Kurt Aeschbacher stattet dem Berner Tierpark Dählhölzli einen Besuch ab und hilft mit, die verschiedenen Tiere zu versorgen. Welche Tiere spüren besonders den Frühling, welche befinden sich noch im Winterschlaf? Der Zoopädagoge und Leiter des Tier- und Bärenpark Berns, Peter Schlup, sorgt dafür, dass dem Fernsehdompteur nichts passiert. Alec von Graffenried - Stadtpräsident Seit gut zwei Monaten amtet er als neuer Stapi und ist in die Fussstapfen des langjährigen Präsidenten Alexander Tschäppät getreten. Nun kümmert er sich um die Sorgen und Wünsche der Stadtbernerinnen und -berner. Der grüne Politiker ist vierfacher Familienvater und sieht sich als Brückenbauer. Kurt Aeschbacher zeigt er seine neuen Büroräumlichkeiten und lässt ihn an einer sonst für die Öffentlichkeit geschlossenen Gemeinderatsitzung teilhaben. Kuno Lauener - Frontmann Züri West Mit dem neuen Frühling gibt es nach fünf Jahren Pause auch wieder neue Musik von Züri West. Aus dem neuen Album "Love" spielen Kuno Lauener und seine vier Berner Bandkollegen extra für Kurt Aeschbacher den mitreissenden Song "Sunntig Mittag i de Sächzgerjahr" und philosophieren auf der Kursaalterrasse über Frühlingsgefühle, Liebe und die Stadt Bern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Roland Seiler (Chauffeur bei BernMobil), Markus Marti (Zeitrichter im Zytglogge), Upul Vidanagama (Rikschaguide), Rebecca Odermatt (StartUp MiniSchoggi), Thomas Ramseier (StartUp MiniSchoggi), Peter Schlup (Zoopädagoge Tierpark Bern), Alec von Graffenried Originaltitel: Aeschbacher