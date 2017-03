Pro7 MAXX 22:05 bis 00:40 Thriller Das Imperium der Wölfe F 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jean Reno macht Jagd auf einen Serienkiller: Als der Polizist Paul Nertaux bei den Ermittlungen in einem Serienmordfall nicht weiterkommt, wendet er sich an seinen pensionierten Kollegen Jean Louis Schiffer. Der bringt die Delikte schnell mit der türkischen Mafia in Verbindung. Zur gleichen Zeit versucht die junge Anna Heymes, das Geheimnis um ihre Identität aufzuklären. Als sich ihr Weg mit dem von Schiffer und Nertaux kreuzt, wird es für alle Beteiligten lebensgefährlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Jean-Louis Schiffer) Arly Jover (Anna Heymes) Jocelyn Quivrin (Paul Nerteaux) Laura Morante (Mathilde Urano) Philippe Bas (Laurent) David Kammenos (Azer Zeki) Didier Sauvegrain (Dr. Ackerman) Originaltitel: L'empire des loups Regie: Chris Nahon Drehbuch: Jean-Christophe Grangé, Chris Nahon, Christian Clavier, Franck Ollivier Kamera: Michel Abramowicz Musik: Olivia Bouyssou, Luca De' Medici, Grégory Fougères, Dan Levy, Pascal Morel, Samuel Narboni Altersempfehlung: ab 16