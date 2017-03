RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Knochenarbeit CDN, USA 2001 HDTV Merken War es wirklich Mord? Catherine zumindest ist fest davon überzeugt, dass der Knochen, den ein Hund in der Wüste gefunden hat, zu einem Verbrechen führt. Bei der Spurensicherung tauchen über hundert weitere Knochenteile auf. Anhand des Gebisses kann der Tote als der 70-jährige Mel Bennett identifiziert werden. Rose Bennett hat ihren seit sieben Monaten verschwundenen Mann nicht als vermisst gemeldet. Sie gibt an, den Toten mit einer Elektrosäge zersägt zu haben. Aber Mel war schon tot, bevor seine Leiche zerteilt wurde. Catherine ist plötzlich überhaupt nicht mehr überzeugt davon, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Gil hingegen fühlt sich eher durch die Anwesenheit der Pathologin Teri irritiert, mit der er eine Affäre hatte. Sara und Warrick untersuchen den Tod des Striptänzers Darren, der für einen Junggesellinnen-Abschied engagiert war. Mit wem hatte Darren kurz vor seinem Tod Sex: Mit Lynn, Joyce oder der zukünftigen Braut Meg? Als Sara und Warrick herausfinden, dass die Frauen sie belogen haben, verhaften sie alle drei vor dem Traualtar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Eileen Ryan (Mrs. Rose Bennett) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Lou Antonio Drehbuch: Ann Donahue Kamera: Roy H. Wagner Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12