Lindenstraße Folge: 1622 Überdruck D 2016 Schock für Lisa: Bei den Dagdelens wurde eingebrochen. Während Lisa unter der Dusche stand, stahl ein dreister Einbrecher ihre Handtasche. Was Lisa noch nicht ahnt: Sie kennt den Einbrecher nur zu gut - Yussuf ist in Rage: Durch einen Zufall findet er heraus, dass sein Sohn Jamal und Lara ein Paar sind. Und alle außer ihm sind eingeweiht. Wütend fordert er von seiner Frau Neyla eine Erklärung. Benefiz-Aktion bei "Tischlein-Klick-Dich": Alex, Sunny und Philipp organisieren mit ihrem Start-Up kostenlose Abendessen für Geflüchtete. Auch Klaus und Helga unterstützen den guten Zweck. Schauspieler: Erkan Gündüz (Murat Dagdelen) Sontje Peplow (Lisa Dagdelen) Dunja Dogmani (Neyla Bakkoush) Ayman Cherif (Yussuf Bakkoush) Joris Gratwohl (Alex Behrend) Moritz A. Sachs (Klaus Beimer) Mohamed Issa (Jamal Bakkoush) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Sylke Enders, Jens Schleicher Kamera: Hubert Schick Musik: Jürgen Knieper