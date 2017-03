SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur USA 2017 16:9 Merken Bei der Polizei geht ein Notruf wegen häuslicher Gewalt ein. Bei dem anschließenden Einsatz erleidet ein Beamter tödliche Verletzungen. Die örtliche Polizei sucht in der ganzen Stadt nach Hinweisen auf den Täter. Alles, was sie gegen den Hauptverdächtigen in der Hand hat, sind zwei Fingerabdrücke. Da die Beamten davon ausgehen, dass der Mörder die Gegend verlassen hat, verfolgt das FBI dessen Spuren bis zur Westküste und dann weiter über die mexikanische Grenze ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12