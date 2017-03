Sat.1 23:00 bis 00:00 Show Genial daneben D 2017 16:9 HDTV Merken Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Hella von Sinnen, Kaya Yanar, Ralf Schmitz, Luke Mockridge und Wigald Boning beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer. Und ganz Deutschland kann miträtseln, was man unter einem "Blaßring" oder "Blödauge" versteht. Und warum macht Luke Mockridge eigentlich plötzlich einen Salto? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hugo Egon Balder Gäste: Gäste: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Kaya Yanar, Ralf Schmitz, Luke Mockridge Originaltitel: Genial daneben - Die Comedy Arena