Marcelinhos großer Abschied: Wenn Marcelinho ein letztes Mal im Hertha-Trikot den Rasen des Olympiastadions betritt, ist Gänsehaut-Atmosphäre garantiert. Gemeinsam mit Freunden, Wegbegleitern und Hertha-Fans feiert der Kultkicker seinen Abschied dort, wo er seine schönste Zeit verbracht hat: bei Hertha BSC. 1. FC Union: Auf dem Weg nach oben...: Sechs Erfolge in Serie, erstmals ein Sieg gegen den 1. FC Nürnberg, die Tabellenführung in der 2. Liga: Beim 1. FC Union Berlin purzeln derzeit die Rekorde. Der Aufstieg in die Bundesliga wird bei den Eisernen immer mehr zum Gesprächsthema und könnte die Krönung einer bisher grandiosen Saison sein. Was macht eigentlich Blau-Weiß 90 Berlin? Als Blau-Weiß 90 Berlin 1986 in die Bundesliga aufstieg, stellte der Verein aus Mariendorf die fußballerische Rangordnung der Stadt mächtig auf den Kopf. Doch finanzielle Probleme und der ausbleibende sportliche Erfolg endeten für Blau-Weiß schließlich im Konkurs. Wie geht es dem ehemaligen Bundesligisten aus Mariendorf heute? Regionalliga Nordost: Babelsberg empfängt Jena: In der Regionalliga Nordost empfängt der SV Babelsberg 03 Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena zum Duell. Nach dem Unentschieden gegen Schlusslicht Neustrelitz müssen sich die Potsdamer gegen den favorisierten Tabellenführer besser präsentieren, wenn sie nicht mit leeren Händen vom Platz gehen wollen. Eisbären im Playoff-Halbfinale: Die Eisbären Berlin haben sich in einer engen Serie gegen die Adler Mannheim durchgesetzt und sind ins Halbfinale eingezogen. Dort wartet mit Titelverteidiger München nicht nur eine schwere Aufgabe, sondern auch ein alter Bekannter auf die Berliner. Münchens Trainer Don Jackson führte die Eisbären einst zu fünf Meisterschaften.