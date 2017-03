RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Recht auf Leben D 2000 Stereo Merken Das Ehepaar Ingrid und Wilfried Klöber erwartet Nachwuchs. Obwohl sie bereits zwei sehr lebhafte Kinder haben und es der Familie wirtschaftlich nicht sehr gut geht, freuen sie sich auf den kleinen Nachzügler. Dr. Frank muss dem Ehepaar jedoch die schockierende Mitteilung machen, dass ihr drittes Kind an dem Down-Syndrom leidet. Während sich Ingrid vehement dafür ausspricht, das Kind trotzdem zur Welt zu bringen, befürwortet ihr Mann den Abbruch der Schwangerschaft. Er hat nicht zuletzt die Befürchtung, diese Situation finanziell nicht schaffen zu können. Stefan versteht sowohl Ingrid, als auch ihren Mann und versucht zwischen den Ehepartnern zu vermitteln. Allerdings macht er auch seinen persönlichen Standpunkt klar: Das Kind hat ein Recht auf Leben. Wegen einer Komplikation während der Schwangerschaft muss Ingrid für einige Tage stationär in der Waldner-Klinik aufgenommen werden. Die Sorge um das ungeborene Kind lässt Wilfried erkennen, dass auch er gegen eine Abtreibung ist. Die beiden beschließen, das Kind zu bekommen. Doch die finanziellen Probleme, die diese Entscheidung aufwirft, sind damit nicht aus der Welt geschafft. Während eines Segelausflugs werden Stefan und Dr. Mehring Zeuge eines Unfalls. Stefan rettet dem verletzten Mann das Leben. Der möchte sich mit einer großzügigen "Spende" bei seinem Retter bedanken. Doch Dr. Frank nimmt das Geld natürlich nicht an, er bittet den Mann jedoch, die Summe als Starthilfe für das behinderte Kind der Klöbers zur Verfügung zu stellen. Am Abend feiert Stefan mit seiner Schwester in der Villa Frank die Rückkehr von Susanne und Marc nach München. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Cecilia Kunz (Laura Sommerfeld) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Christiane Brammer (Marie-Louise Flanitzer) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Jerzy May Drehbuch: H. Hollinger