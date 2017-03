RTL Passion 22:00 bis 23:20 Dokumentation Bollywood - Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten IND 2011 Merken Zwei Milliarden Anhänger hat das indische Kino mittlerweile weltweit. Doch was ist das Besondere an den hochemotionalen Filmen? Die Antwort liefert diese temporeiche Hommage: 80 Minuten voller Tanz, Gesang, Insiderwissen und jeder Menge Gefühl. Ein großes Fest für Augen und Herz. Ein Zusammenschnitt der schönsten Song-und-Dance Nummern des Bollywood-Kinos. Außerdem beschreiben Schauspieler und Macher wie Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, Shammi Kapoor, Madhuri Dixit, Katrina Kaif oder Shekhar Kapur, warum sie Bollywood lieben. Eine außergewöhnliche Liebeserklärung an die Kinowelt Indiens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Javed Akhtar, Dev Anand, Amitabh Bachchan, Madhuri Dixit, Katrina Kaif, Anil Kapoor, Shammi Kapoor, Shekhar Kapur, Saroj Khan, Rakeysh Omprakash Mehra, Aishwarya Rai Bachchan Originaltitel: Bollywood - The Greatest Love Story Ever Told Regie: Rakeysh Omprakash Mehra, Jeff Zimbalist Drehbuch: Sabrina Dhawan, Rakeysh Omprakash Mehra Kamera: Sabrina Dhawan Altersempfehlung: ab 12