Sky 1 22:30 bis 23:20 Show Ladykracher Best of D 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Sketch-Comedy der witzigsten Frau Deutschlands: Anke Engelke - und ihre vielen Gesichter. Gemeinsam mit ihrem Top-Ensemble (u.a. Christoph Maria Herbst) präsentiert sie einen "Ladykracher" nach dem anderen - von der russischen High-Society-Lady Ludmilla bis zur Ökofanatikerin Ruth. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ladykracher Regie: Tobias Baumann Altersempfehlung: ab 12