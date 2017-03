Sky Action 22:55 bis 00:25 Horrorfilm No Man's Land USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet an seinem letzten Arbeitstag durchqueren drei Casino-Räuber das Revier von Sheriff McAllister und seinem Sohn Harris (Michael Muhney, Robert Pine). An einer Tankstelle mitten im öden Death Valley kommt es zum Shoot-Out und einer gewaltigen Explosion. Aber das ist erst der Auftakt zu einem grausigen Horrortrip. Denn plötzlich ist die Gegend von einer unsichtbaren Barriere umgeben, während drinnen ein bestialischer Killer sein Unwesen treibt. Der Reeker, den Reed einst in die Gaskammer brachte, ist offenbar von den Toten zurückgekehrt, um sein Metzelwerk fortzusetzen. - Blutiges Slasher-Sequel, das mit grellen Effekten und jeder Menge Ironie punktet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Muhney (Harris McAllister) Desmond Askew (Binky) Mircea Monroe (Maya) Stephen Martines (Alex) Valerie Cruz (Allison) Robert Pine (Sheriff McAllister) Lew Temple (Hitchhiker) Originaltitel: No Man's Land: The Rise of Reeker Regie: Dave Payne Drehbuch: Dave Payne Kamera: Mike Mickens Musik: Dave Payne Altersempfehlung: ab 18