RTL Crime 22:30 bis 23:30 Krimiserie Ripper Street In der Fremde (1) GB, IRL 2016 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 1: Drei Jahre sind seit den letzten Ereignissen vergangen und Edmund Reid wird zurück nach Whitechapel gerufen. Er soll einen von Inspektor Drake und Homer Jackson scheinbar gelösten Fall neu untersuchen, denn sein ehemaliger Partner Isaac Bloom soll schon bald als angeblicher Mörder dem Henker vorgeführt werden. Doch Bloom ist nicht der einzige, dessen Schicksal am seidenen Faden hängt. Long Susan wartet im Newgate Prison für ihre Beteiligung am Zugunglück in der Leman Street auf den Galgen. Doch Jackson hat einen Plan, um sie zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Det. Insp. Edmund Reid) Jerome Flynn (Det. Insp. Bennet Drake) Adam Rothenberg (Captain Homer Jackson) MyAnna Buring (Long Susan) Charlene McKenna (Rose Erskine) Lucy Cohu (Deborah Goren) Killian Scott (Augustus Dove) Originaltitel: Ripper Street Regie: Kieron Hawkes Drehbuch: Richard Warlow Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 12