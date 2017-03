Heimatkanal 23:15 bis 23:30 Porträt Bei uns zu Gast Ottfried Fischer D 2013 Stereo 16:9 Merken In einer ganz besonderen Ausgabe von "Bei uns zu Gast" erleben wir den beliebten Schauspieler Ottfried Fischer, der seit vielen Jahren als "Der Bulle von Tölz" im ganzen Land bekannt ist. Er liest aus seiner Autobiographie und lässt uns auf diese Weise teilhaben an seinen Gedanken und Erlebnissen. Selbstverständlich beantwortet Fischer auch unsere privaten Fragen - sogar die nach seinem Verhältnis zum Sport. So entstand ein exklusives und einzigartiges Schauspieler-Porträt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret