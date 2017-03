Tele 5 22:14 bis 00:15 Horrorfilm Die Fürsten der Dunkelheit USA 1987 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Teufel persönlich haust seit Jahrhunderten im Keller einer Kapelle in Los Angeles, gefangen in grünlicher Flüssigkeit. Ein Priester entdeckt das Geheimnis und versucht, es mit Hilfe eines Physikprofessors und eines anderen Wissenschaftlers zu lüften. Während Besessene die Kirche belagern, ergreift der Geist des Bösen Besitz von den Wissenschaftlern, die danach trachten, sich gegenseitig zu töten und den Satan aus seinem Gefängnis zu befreien. Das Opfer einer jungen Frau stürzt den Leibhaftigen in sein Gefängnis hinter den Spiegel zurück. Der Teufel ist aufgehalten, für kurze Zeit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Donald Pleasence (Priester) Jameson Parker (Brian) Victor Wong (Birack) Lisa Blount (Catherine) Dennis Dun (Walter) Susan Blanchard (Kelly) Anne Marie Howard (Susan Cabot) Originaltitel: Prince of Darkness Regie: John Carpenter Drehbuch: Martin Quatermass Kamera: Gary B. Kibbe Musik: John Carpenter, Alan Howarth Altersempfehlung: ab 16