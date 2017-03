TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Die Schönheits-Retter Missglücktes Facelifting GB 2014 Merken Vik Vijh steht in dieser Episode von "Die Schönheits-Retter" wieder vor schwierigen Aufgaben: Belinda hatte sich das Gesicht liften lassen, doch das Ergebnis ist grauenvoll. Jetzt wird der Experte für rekonstruktive Chirurgie versuchen, die Ohrläppchen der 56-Jährigen wiederherzustellen und die zurückgebliebenen Narben soweit es geht verschwinden zu lassen. Die 35-jährige Georgina braucht Sams Hilfe, um ihr verpfuschtes Permanent-Make up zu entfernen. Und der verzweifelte Danny hofft, dass er endlich sein Lächeln wiederfinden kann, nachdem er zwei Jahre lang unter Zahnfäule litt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Chance Salon