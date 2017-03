kabel1 classics 23:10 bis 00:45 Erotikfilm Goodbye Emmanuelle F 1977 16:9 20 40 60 80 100 Merken Emmanuelle und ihr Mann Jean genießen das Leben und die Liebe auf den Seychellen in vollen Zügen. Sie vergnügen sich gemeinsam, aber auch in Begleitung von wechselnden Partnern. Als jedoch plötzlich der charismatische Regisseur Gregory auftaucht und Emmanuelle gehörig den Kopf verdreht, schleicht sich zum ersten Mal ein Gefühl der Eifersucht in Jean ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvia Kristel (Emmanuelle) Umberto Orsini (Jean) Alexandra Stewart (Dorothée) Olga Georges-Picot (Florence Cordier) Jean-Pierre Bouvier (Gregory) Sylvie Fennec (Clara) Radiah Frye (Angélique) Originaltitel: Goodbye Emmanuelle Regie: François Leterrier Drehbuch: Monique Lange, François Leterrier Kamera: Jean Badal Musik: Serge Gainsbourg