SWR 22:00 bis 22:30 Magazin sportarena extra Celebration: 20 Jahre Magic Artists D 2017 Stereo 16:9

Show, Sport, Stimme und Begeisterung - dafür stehen Magic Artists. Eine Frau und neun Männer versetzen seit Mitte der 90er Jahre ihr Publikum immer wieder in Erstaunen. Alle sind ehemalige oder noch aktive Turner und sie zaubern für ihr Publikum eine eigene Welt aus Feuer, Tanz und Bewegung auf die Bühne. Das kommt so gut an, dass auch internationale Showstars gerne mit den Saarländern zusammenarbeiten. 2005, 2008 und 2012 begleiteten Magic Artists DJ Bobo als Showact auf seinen Tourneen. In diesem Jahr stehen sie mit dem deutschen Schlagerstar Andrea Berg gemeinsam europaweit auf der Bühne. Zwei Jahrzehnte nationaler und internationaler Erfolg - Magic Artists feiern das mit einer Jubiläumsshow im Zeltpalast in Merzig. Die Sendung zeigt die besten Ausschnitte aus 20 Jahren Bühnenprogramm der Magic Artists.