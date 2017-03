SAT.1 Emotions 22:50 bis 23:50 Krimiserie Profiling Paris Alice F 2015 16:9 HDTV Merken Chloé befindet sich bei Garrel, der ihr einredet, Alice zu heißen und mit ihm zusammenzuleben. Da Chloé jede Erinnerung an ihr früheres Leben fehlt, glaubt sie ihm. Als sie anfängt in einem Diner zu arbeiten, erholt sich ihr Gedächtnis jedoch langsam aber sicher. Rocher ist unterdessen mit dem Mord an Dimitri beschäftigt. Je länger er an dem Fall arbeitet, desto mehr kristallisiert sich heraus, dass es sich bei dem Täter nur um einen handeln kann: Garrel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Jean Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Philippe Bas (Rocher) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Valérie Dashwood (La Doc) Benjamin Bourgois (Dimitri Ferrant) Originaltitel: Profilage Regie: Karim Ouaret Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16