Silverline 23:25 bis 01:05 Actionfilm Rigor Mortis HK 2013 20 40 60 80 100 Merken Der Schauspieler Chin steckt bis zum Hemdkragen in der existenziellen beruflichen und privaten Krise. Eines Tages mietet er ein Zimmer in einem heruntergekommen Wohnsilo, um sich dort aufzuhängen. Doch Chin wird gerettet, von Yau, einem der vielen merkwürdigen Bewohner des Hauses. Yau war früher Vampirjäger und betätigt sich nun als Betreiber des kleinen Restaurants im Haus. Chin freundet sich mit ihm an, beschließt, noch ein wenig zu leben, und begreift langsam, in was für einem Geisterhaus er gelandet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Chan (Yau) Siu-hou Chin (Chin, Siu-Ho) Kara Hui (Yeung, Feng) Hoi-Pang Lo (Uncle Yin) Richard Ng (Uncle Tung) Hee Ching Paw (Auntie Mui) Originaltitel: Goeng si Regie: Juno Mak Drehbuch: Lai-yin Leung, Philip Yung Altersempfehlung: ab 18