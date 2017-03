ZDF 22:05 bis 23:35 Krimi Jack Taylor Auf dem Kreuzweg IRL, D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jack Taylor, irisches Raubein mit sensibler Seele, ist zurück in Galway. Wieder sind blinde Rache und religiöser Wahn der Grund, warum ein junger Mann mitten in der Stadt gekreuzigt wird. Ein erster Verdacht legt nahe, dass sich hier jemand auf seinem persönlichen Rachefeldzug befindet. Für Jack ist nichts mehr so wie vorher. Als sein junger Assistent Cody aus dem Koma erwacht, sieht er seine Zukunft eher an der Seite seiner Freundin in Amerika. Und nicht an der des privaten Ermittlers. Doch Jack bekommt Unterstützung von unerwarteter Seite. Kates Cousin Darragh Noonan, der der mit Abstand englischste Ire zu sein scheint, mit dem Jack es je zu tun bekommen hat, wird Codys Platz einnehmen. Jetzt hat Jack zwar einen kompetenten und redegewandten Mann bei der Lösung des Falles an seiner Seite, der allerdings Jacks Trinkgewohnheiten heftig kritisiert und ihm damit ganz schön zusetzt. Als Jack von Johns Mutter um Hilfe bei der Suche nach dem Mörder ihres Sohnes gebeten wird, sehen er und Darragh sich sehr bald damit konfrontiert, dass in diesem Fall fast nichts so ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Die Ermittlungen der Polizei enden in einer Sackgasse. Und es bleibt nicht bei dem einen Mord. Der Schlüssel zur Lösung des Falls liegt in einem Autounfall mit tödlichem Ausgang, der sich vor Jahren ereignete. Zudem macht Jack sich Sorgen um die junge Polizistin Kate. Sie trägt offenbar etwas mit sich herum, über das zu sprechen ihr schwerfällt - selbst gegenüber ihrem Freund Jack. Drei neue Folgen "Jack Taylor" werden sonntags ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iain Glen (Jack Taylor) Siobhán O'Kelly (Kate Noonan) Jack Monaghan (Darragh Noonan) Killian Scott (Cody Farraher) Elva Trill (Gail Mitchell) Ross McKinney (Seán Mitchell) Alan McKee (Bob Mitchell) Originaltitel: Jack Taylor Regie: Stewart Orme Drehbuch: Marteinn Thorisson Kamera: Billy Keady Musik: Stephen McKeon