ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao GB 2013 Stereo 16:9 Merken Kein anderer Pharao ist so faszinierend wie Tutanchamun. Um die kindliche Mumie des Pharao ranken sich Legenden und Mythen. Auch 3000 Jahre nach seinem Tod sind die Todesumstände unklar. Der Ägyptologe Dr. Chris Naughtons will nun Mythos und Geschichte voneinander trennen. Dazu nutzt er die Mittel der modernen Forensik und neueste Wissenschaftstechnik des 21. Jahrhunderts. Die Dokumentation arbeitet mit neuesten Untersuchungen, stylischen Rekonstruktionen und umfangreichen CGIs. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dr. Chris Naunton (Ägyptologe) Originaltitel: Secrets of the Dead: Ultimate Tut (2) Regie: Sean Smith Drehbuch: Sean Smith Musik: Ned Bouhalassa