Phoenix 22:30 bis 23:00 Reportage Gesichter Asiens Mit der Dampflok nach Darjeeling D 2011 Merken Mitten in den Ausläufern des Himalayas liegt das verwunschene Hochland von Darjeeling. Im 19. Jahrhundert kultivierten die Briten hier den Teeanbau an sanften Berghängen, die buddhistischen Mönche bauten ihre Klöster schon Jahrhunderte zuvor. Missionare errichteten Schulen in dem angenehmen Gebirgsklima, bei klarer Sicht sind die Gipfel des Hochgebirges gut zu sehen. Die Lebensader dieser faszinierenden Region ist die Dampfeisenbahn. Seit über 100 Jahren bringt sie Tag für Tag Passagiere und Güter aus den Ebenen Bengalens nach Darjeeling auf mehr als 2000 Meter Höhe. Mit der Dampflok haben sich Florian Meesmann und sein Team auf den Weg durch eine der faszinierendsten Landschaften der Welt gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gesichter Asiens