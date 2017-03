NDR 22:30 bis 23:15 Magazin Sportclub D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Gäste im Studio: Thorsten Storm, Manager THW Kiel In der Handball-Bundesliga hinter dem Erzrivalen Flensburg, in der Champions League vor einem schweren Achtelfinal-Rückspiel bei den Rhein-Neckar Löwen und dazu noch Verletzungssorgen: Es ist wahrlich keine einfache Saison für den THW Kiel. Der deutsche Rekordmeister befindet sich im Umbruch und hat seine Vormachtstellung verloren. Viel Arbeit für Manager Thorsten Storm, der zu Gast im Studio ist und Rede und Antwort steht. Marvin Willoughby, Sportdirektor Hamburg Towers Ein Hauch von Hollywood bei den Hamburg Towers: die Geschichte der Basketballmannschaft kommt ins Kino Fußball: 2. Bundesliga Von Stendel zu Breitenreiter: Trainerwechsel bei Hannover 96 Der Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga ist Pflicht für Hannover 96, aber bitte auch mit ansehnlichem Fußball. Die Ansprüche beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 sind hoch, für Daniel Stendel waren sie zu hoch. Der Coach musste gehen. Jetzt soll André Breitenreiter die Rückkehr des Teams in die höchste Spielklasse realisieren und dem Team nebenbei einen schönen Spielstil verpassen. Wie geht der neue Coach diese schwierige Aufgabe an? Handball-Bundesliga: TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel Handball-Champions-League: HC Brest - SG Flensburg-Handewitt Eishockey, DEL-Play-off-Halbfinale: Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers Wasserball: Waspo/98 Hannover auf der Erfolgswelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexander Bommes Gäste: Gäste: Thorsten Storm (Manager THW Kiel), Marvin Willoughby (Sportdirektor Hamburg Towers) Originaltitel: Sportclub