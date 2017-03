MTV 22:30 bis 23:25 Show Spring Break with Grandad Merken Gaz macht eine Bekanntgabe, die das Strandhaus erschüttert, Oma Jenny hat ein "schmerzhaftes" Date mit James und Pearl, und ein neuer Kandidat trifft ein, um ordentlich abzufeiern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Spring Break with Grandad Altersempfehlung: ab 16