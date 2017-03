TNT-Serie 22:30 bis 23:20 Krimiserie Cold Case Stalker USA 2007 16:9 Merken Die junge Kim kann die Tragödie, die sich vor einem Jahr ereignete, nur schwer verarbeiten. Damals wurde ihre ganze Familie in ihrem Haus ermordet. Langsam wird klar, dass es sich bei dem Mörder um einen Stalker handelte, mit dem Kim über das Internet Kontakt hatte. Nach dem Mörder muss jedoch nicht mehr gesucht werden - er stürmt bewaffnet das Polizeirevier und bedroht das Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Owen Beckman (Rick Lambert) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Liz W. Garcia Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine