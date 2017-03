Niederlande 2 22:05 bis 23:00 Sonstiges VPRO Tegenlicht Sushi in Kabul NL 2017 Merken Afghanistan dreigt een "failed state" te worden, ondanks de al vijftien jaar aanwezige westerse troepenmacht. De veiligheidssituatie verslechtert. Internationale hulpverleners worden gedwongen zich steeds verder terug te trekken op een compound in Kabul. Alle voorzieningen, van zwembad tot sushirestaurant, bevinden zich binnen beveiligde muren. Bij de hulpverleners staat de koffer permanent naast de deur. Zij kunnen met hun paspoort altijd weg. Maar wat gebeurt er met de Afghanen die de hulpverleners gesteund hebben als bewaker, tolk, of informant. Welke opties hebben zij? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tegenlicht Regie: Shoresh Kalantari