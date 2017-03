Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Der Teufel im Detail USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Großvater erklärt Jake, was ein Gremlin ist: Ein neugieriges Wesen, das mit Vorliebe Geräte und Maschinen auseinander nimmt. Einen Gremlin gilt es nun in der New Yorker U-Bahn dingfest zu machen. Dazu braucht man Großvaters CD mit hawaiischer Unterhaltungsmusik, die jeden Gremlin sofort einschlafen lässt und - einen CD-Spieler. Da Jake den leider vergessen hat, entkommt der kleine Unhold und schleicht sich heimlich in Jakes Elternhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Eddie Guzelian Altersempfehlung: ab 6