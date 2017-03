Zee.One 22:25 bis 00:35 Actionfilm Omkara IND 2006 20 40 60 80 100 Merken Omkara Shukla ist der Anführer einer Gruppe, die für den Korrupten Politiker Tiwari Bhaisaab arbeitet, um dessen Macht zu erhalten. Als Bhaisaab aufgrund einer Verletzung Omkara als Nachfolger benennt, bestimmt dieser von seinen Handlangern Kesu und nicht Langda als seinen eigenen Nachfolger. Langda ist daraufhin wütend vor Neid und inszeniert eine Affäre zwischen Dolly und Kesu. In der Hochzeitsnacht ist Omkara schließlich von der Untreue seiner Braut überzeugt und bringt diese um. Langda erhält zudem die Erlaubnis Kesu zu erschießen. Er verletzt diesen jedoch nur am Arm. Mit Hilfe von Langdas Frau Indu findet Omkara schließlich heraus, dass seine Braut Dolly ihm jedoch treu war. Gemeinsam erkennen Sie, dass die Affäre von Langda nur inszeniert war. Während Indu Langda daraufhin aus Vergeltung den Hals aufschlitzt, erwartet Omkara ein anderes Schicksal. Sehen Sie selbst, welch düstere Konsequenzen die Intrigen eines Einzelnen auf eine ganze Gruppe von Menschen haben können, und finden Sie heraus, ob der getäuschte Omkara überlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ajay Devgn (Omkara 'Omi' Shukla) Kareena Kapoor (Dolly Mishra) Saif Ali Khan (Ishwar 'Langda' Tyagi) Konkona Sen Sharma (Indu) Vivek Oberoi (Keshav 'Kesu Firangi' Upadhyay) Bipasha Basu (Chamanbahar 'Billo') Naseeruddin Shah (Bhaisaab) Originaltitel: Omkara Regie: Vishal Bhardwaj Altersempfehlung: ab 16