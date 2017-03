TV5 22:26 bis 22:32 Sonstiges Destination francophonie Destination Madrid (Espagne) Merken Une professeure de musique du lycée français de Madrid s'est lancée dans un projet fou : créer un orchestre avec des élèves des lycées français du monde entier et jouer à la Maison de la Radio, à Paris. Une aventure incroyable pour ces jeunes musiciens, réunis par la passion de la musique et de la langue française. www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et /dfrancophonie http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ivan Kabacoff Originaltitel: Destination francophonie