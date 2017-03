Rhein-Neckar 22:30 bis 22:45 Magazin Telemed Merken Für die gute Figur im Sommer können Frauen wie Männer nicht früh genug anfangen. Die Frage ist nur: wie kriege ich die Fettpolster weg? Und wie verhindere ich den berüchtigten Jojo-Effet? Gast von Sascha Spataru und Experte in Telemed, dem RNF-Gesundheitsmagazin, ist Dr. Michael Pees, Chirurg an der Augusta Beauty Clinic, Mannheim. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Telemed