kabel eins 22:25 bis 00:15 Actionfilm Mad Max AUS 1979 16:9 HDTV Dieser fesselnde Actioner avancierte Ende der 80er zum Kinohit und sein Hauptdarsteller Mel Gibson weltweit zum Star: In nicht allzu ferner Zukunft regieren in den Vereinigten Staaten Gewalt und Chaos. Der Polizei gelingt es nicht, die skrupellosen Motorradbanden zu stoppen. Max ist einer dieser Polizisten. Als sein Freund ermordet und seine Frau von sadistischen Gangstern verkrüppelt wird, ist er von Rache getrieben und beginnt einen gnadenlosen Ein-Mann-Kampf gegen die Gangs. Schauspieler: Mel Gibson (Max) Joanne Samuel (Jessie) Hugh Keays-Byrne (Toecutter) Steve Bisley (Jim Goose) Tim Burns (Johnny the Boy) Roger Ward (Fifi) Lisa Aldenhoven (Nurse) Originaltitel: Mad Max Regie: George Miller Drehbuch: George Miller, James McCausland, Byron Kennedy Musik: Brian May Altersempfehlung: ab 18