ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie 2 Broke Girls Hoffnung für Caroline USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Max und Randy führen weiterhin eine Fernbeziehung, die hauptsächlich aus Videochats besteht. Da sich Caroline ständig in die Gespräche einmischt, beschließt Randy, sie mit seinem Arbeitskollegen Tyler zu verkuppeln. Caroline findet tatsächlich Gefallen an Tyler und die beiden knüpfen erste zarte Bande. Caroline freut sich auf den ersten Sex seit zwei Jahren - doch dann kommt alles ganz anders ... Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Steve Zuckerman Drehbuch: Rachel Palmer, David Shecter Kamera: Chris La Fountaine