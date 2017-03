ORF 1 22:00 bis 22:45 Arztserie Grey's Anatomy Aus heiterem Himmel USA 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bei einem Termin im Gericht trifft Alex auf eine Schwangere, die er sofort zur Untersuchung ins Krankenhaus schickt. Nach einer dramatischen Diagnose sind Alex und Bailey unterschiedlicher Meinung über die anzuwendende Behandlungsmethode. Amelia will Owen wegen des negativen Schwangerschaftstests nicht über den Weg laufen und findet in Alex jemanden, dem sie ihre Geschichte und ihre Gefühle anvertrauen kann. Dazu kommt eine alte Bekannte zurück: Leah Murphy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Sarah Drew (Dr. April Kepner) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Nicole Rubio Drehbuch: Elizabeth Klaviter Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux