ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Wie Pflanzen in der Großstadt überleben Wie Pflanzen in der Großstadt überleben D 2016 16:9 Unter ihnen sind Exoten, Verwandlungskünstler und Überlebensstrategen: Pflanzen mitten in der Stadt fallen selten auf, obwohl sie zahlreich vorhanden sind. Egal ob mitten in der City, im Park, auf dem Balkon oder sogar auf der städtischen Müllkippe: Bis zu 1.000 Pflanzenarten gibt es in den deutschen Großstädten und viele von ihnen bergen spannende Geheimnisse. Gemeinsam mit dem Extrembotaniker Jürgen Feder geht Planet Wissen auf Expedition und entdeckt dabei wahre Schätze. Jürgen Feder zählt zu den bekanntesten Experten für Botanik in Europa. Auf unnachahmliche Art begeistert der Extrembotaniker für die heimische Flora in unserer Nachbarschaft. Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Jürgen Feder (Extrembotaniker) Originaltitel: Planet Wissen Regie: Daniel Schneider