RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Zur falschen Zeit am falschen Ort USA 2010 HDTV Aus einem öffentlichen Lagerraum geht der Notruf ein, dass eine Frau auf dem Parkplatz niedergeschossen wurde. Sofort machen sich die Ermittler auf den Weg und untersuchen Tatort und Leiche. Alles deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Raubüberfall handelt und die Frau somit das Opfer einer zufälligen Tat wurde. Glücklicherweise hat eine Überwachungskamera den Mord aufgezeichnet und liefert den Polizisten erste Hinweise auf den Täter. Die Aufnahmen zeigen einen Mann, der beim Vorbeifahren an der Lagerhalle aus einem Auto springt. Er entreißt der Frau ihre Handtasche und erschießt sie ohne zu zögern. Die Ermittler sind schockiert über den brutalen Tathergang und müssen feststellen, dass die Mutter von vier Kindern sinnlos sterben musste. Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16