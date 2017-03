sixx 22:10 bis 23:05 Serien The Royals Nach Zeitlichem das Ewige erwerben USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Cyrus zieht in einer Talkshow über die Monarchie her und nennt alle Adeligen falsch und verdorben. Helena ist schockiert und unternimmt sofort rechtliche Schritte gegen Cyrus, damit er nicht die ganze Familie in den Dreck ziehen kann. Jasper hat hingegen andere Probleme: Eleanor flirtet an Fasching wild durch die Gegend, wonach Jasper dem ein oder anderen Mann eine Faust mitgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Max Brown (Robert) Genevieve Gaunt (Wilhelmina) Victoria Ekanoye (Rachel) Originaltitel: The Royals Regie: James Lafferty Drehbuch: Mark Schwahn Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12