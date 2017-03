Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:10 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Bastogne GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Easy Company bezieht Stellung rund um die belgische Stadt Bastogne. In ihren eingeschneiten Schützengräben erwartet die völlig unterbemannte Truppe den Angriff deutscher Panzer. Sanitäter Eugene Roe (Shane Taylor) durchforstet die Stadt nach Medikamenten. Er trifft auf Krankenschwester Renee (Lucie Jeanne), die sich sofort für Roes schwer verletzten Kameraden einsetzt. - Vielfach prämierte Serie um den Kampf der Amerikaner in Europa im 2. Weltkrieg. Produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damian Lewis (Maj. Richard D. Winters) Donnie Wahlberg (2nd Lt. C. Carwood Lipton) Ron Livingston (Capt. Lewis Nixon) Matthew Settle (Capt. Ronald Speirs) Rick Warden (1st Lt. Harry Welsh) Frank John Hughes (SSgt. William 'Wild Bill' Guarnere) Lucie Jeanne (Renee Lemaire) Originaltitel: Band of Brothers Regie: David Leland Drehbuch: Stephen E. Ambrose, Bruce C. McKenna Kamera: Remi Adefarasin Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16