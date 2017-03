Sky Krimi 22:20 bis 22:40 Diskussion Im Leben von Christian Berkel D Stereo 16:9 Merken 16 Jahre nach "Der Mann ohne Schatten" spielte Christian Berkel wieder eine Serienhauptrolle in "Der Kriminalist". Darin nimmt der heute 56-Jährige die Verbrecher als Berliner LKA-Ermittler ins Visier. Nur eine von zig Rollen des wandelbaren Schauspielers, der inzwischen auch in Hollywood Karriere macht ("Inglourious Basterds"). Sky Krimi holt den Star mit der markanten Glatze für ein Exklusiv-Interview vor die Kamera. Zudem gibt es Folgen von "Der Kriminalist" zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Leben von ...