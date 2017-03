RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Die falsche Gräfin D 1999 Stereo Merken Ilse, die während ihres Freigangs in einer Nobelboutique fälschlicherweise für eine Gräfin gehalten und kurz darauf in einer Limousine entführt wird, hält die ganze Angelegenheit zunächst für einen Scherz Gregors. Doch schnell muss sie erkennen, dass das Kidnapping kein Scherz war und sie in die Hände eines gefährlichen Psychopathen geraten ist, der ein fanatischer Verehrer der Gräfin ist. In dessen Wohnung verschleppt, bleibt Ilse nichts anderes übrig, als die Rolle der Gräfin weiterzuspielen. In einem unbeobachteten Moment gelingt es ihr, Gregor telefonisch zu benachrichtigen. Doch leider kann sie nur sehr ungenaue Angaben über den Ort machen, an dem sie festgehalten wird. Die Situation nimmt eine gefährliche Wendung, als die echte Gräfin im Fernsehen auftritt und Ilses Entführer seinen Irrtum bemerkt. Unterdessen wird in Reutlitz die neue Insassin Jule von Mona brutal angefixt. Jule, die gerade einen Entzug hinter sich hat, versucht verzweifelt, gegen die wiederkehrende Abhängigkeit zu kämpfen. Sie meldet den Vorfall Jutta, die ihr jedoch keinen Glauben schenkt. Blondie macht sich Vorwürfe wegen Steins Kündigung. Als Stein dann auch noch die Besuchserlaubnis verweigert wird, ist Blondie völlig verzweifelt. Als Silke Jutta deren grausame Härte in einem langen Gespräch vor Augen führt, lenkt die Leiterin von Reutlitz schließlich ein und gestattet die Treffen zwischen Stein und Blondie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Axel Bock Drehbuch: Renate Ziemer Musik: Michael Dübe